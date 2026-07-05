Médecins Sans Frontières face à des accusations d’antisémitisme interne

L'organisation NGO Monitor affirme, dans un rapport publié ce dimanche, que des manifestations d'antisémitisme, d'antisionisme et d'hostilité envers Israël seraient profondément ancrées au sein de Médecins Sans Frontières (MSF). L'ONG s'appuie sur des témoignages d'anciens collaborateurs, des échanges internes et des publications issues de forums réservés au personnel.

Intitulé Documenting the Antisemitic Organizational Culture of Médecins Sans Frontières, le rapport soutient que ces attitudes se retrouveraient à différents niveaux de l'organisation et auraient contribué à créer un climat jugé hostile par plusieurs employés juifs.

Parmi les témoignages cités figure celui de Richard Rossin, ancien secrétaire général de MSF, qui estime que le biais idéologique à l'égard d'Israël remonterait aux années 1980. NGO Monitor évoque également les déclarations d'Alain Destexhe, ancien secrétaire général de l'organisation, qui avait affirmé en 2025 que MSF avait, selon lui, perdu sa neutralité dans le conflit israélo-palestinien.

Le rapport reprend également le témoignage de Michael Goldfarb, ancien salarié de MSF États-Unis pendant quinze ans. Celui-ci affirme avoir été confronté à des propos contestant le droit à l'existence d'Israël et dénonce un manque de réaction de la direction face aux inquiétudes exprimées par des membres du personnel juifs.

Autre témoignage mis en avant, celui de la Dr Estrella Lasry, ancienne consultante médicale au siège genevois de MSF. Elle reproche à l'organisation d'avoir adopté une communication qu'elle juge déséquilibrée après les attaques du 7 octobre 2023 et affirme avoir été accusée de relayer la « propagande israélienne » après avoir contesté cette ligne.

NGO Monitor affirme également avoir examiné des messages publiés sur un forum interne réservé au personnel de MSF. Selon le rapport, plusieurs publications contenaient des propos assimilant le sionisme à une idéologie oppressive ou contestant certaines accusations formulées contre le Hamas après les attaques du 7 octobre.

L'organisation estime que ces échanges témoignent d'un environnement incompatible avec les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance revendiqués par MSF. Elle reproche également à la direction de ne pas avoir pris de mesures suffisantes face aux signalements d'antisémitisme.

Dans ses recommandations, NGO Monitor appelle à une réforme en profondeur de la gouvernance de Médecins Sans Frontières. L'organisation préconise notamment la mise en place de mécanismes indépendants de contrôle afin d'examiner les plaintes liées à l'antisémitisme et d'assurer une plus grande responsabilité des dirigeants de l'ONG.