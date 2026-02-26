Melania Trump va présider une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, une première

La Première dame des États-Unis, Melania Trump, présidera lundi une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, une première pour l’épouse d’un chef d’État en exercice, ont annoncé ses services. Les États-Unis assurant actuellement la présidence tournante du Conseil, elle dirigera les débats consacrés à l’éducation, à la technologie et à la paix.

Selon le communiqué officiel, Melania Trump « entrera dans l’histoire en tenant le marteau » afin de souligner l’importance de l’éducation comme vecteur de tolérance et de stabilité internationale. La réunion est prévue lundi à 15 heures, heure locale, au siège des Nations unies à New York. D’après le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, il s’agira d’une première dans les annales de l’organisation : jamais l’époux ou l’épouse d’un dirigeant en exercice n’a présidé une séance du Conseil de sécurité.

Cette initiative intervient dans un contexte diplomatique particulier. L’administration Trump s’est montrée critique à l’égard des Nations unies depuis son retour à la Maison-Blanche. Les États-Unis se sont retirés de plusieurs agences majeures, dont l’Organisation mondiale de la santé, et ont accumulé d’importants arriérés de paiement. Washington a néanmoins versé récemment 160 millions de dollars au budget général de l’ONU, alors que plus de deux milliards restent dus, auxquels s’ajoutent des impayés au budget des opérations de maintien de la paix.

Certains observateurs estiment que le « Conseil de paix » lancé par Donald Trump pourrait concurrencer l’ONU. La présidence de Melania Trump au Conseil de sécurité est présentée, de son côté, comme un signal fort de l’engagement américain sur les questions éducatives et de paix.