Munich : Zelensky qualifie Poutine d’"esclave de la guerre"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement attaqué Vladimir Poutine samedi à la Conférence de Munich sur la sécurité, le qualifiant d’« esclave de la guerre » et mettant en garde contre toute paix conclue sans garanties solides pour l’Ukraine.

« Il se prend peut-être pour un tsar, mais en réalité, il est esclave de la guerre », a lancé M. Zelensky, estimant que le dirigeant russe « ne peut se résoudre à abandonner l’idée même de la guerre ». Selon lui, tant que Vladimir Poutine restera au pouvoir, le risque d’une reprise du conflit demeurera. « S’il vivait plus longtemps, la guerre pourrait revenir dans son pays », a-t-il averti.

Le chef de l’État ukrainien a insisté sur la nécessité de « réelles garanties de sécurité » dans tout accord visant à mettre fin à l’invasion russe. Il a également exprimé ses attentes – et ses inquiétudes – concernant les négociations trilatérales prévues mardi à Genève entre représentants ukrainiens, russes et américains.

Volodymyr Zelensky espère que ces discussions seront « sérieuses et substantielles », mais a reconnu un malaise : « On a parfois l’impression que les parties parlent de choses complètement différentes. » Il a surtout déploré que la question des concessions soit « trop souvent » évoquée dans le seul contexte ukrainien. « Les Américains reviennent souvent sur la question des concessions, et trop souvent, ces concessions ne sont discutées que dans le contexte de l’Ukraine, et non de la Russie », a-t-il souligné.

Enfin, le président ukrainien a averti qu’il ne fallait pas donner à Moscou l’espoir de pouvoir « s’en tirer à bon compte » après son invasion, appelant la communauté internationale à maintenir la pression sur le Kremlin.