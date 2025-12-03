Négation des viols commis par le Hamas : plus de 300 responsables juifs réclament le départ d'une rapporteuse de l’ONU

Plus de 300 dirigeants juifs, dont des rabbins et des militantes des droits des femmes, ont appelé mardi les Nations Unies à destituer Reem Alsalem, rapporteuse de l’ONU sur la violence contre les femmes et les filles, pour avoir nié que des viols aient eu lieu lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

La lettre, adressée au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, intervient deux semaines après que Reem Alsalem a affirmé sur X qu’« aucune enquête indépendante n’a conclu à des viols le 7 octobre ». Les signataires dénoncent « l’horreur et l’indignation » suscitée par ces propos et citent deux rapports de l’ONU de mars 2024 et juillet 2025, qui faisaient état de « motifs raisonnables » de croire à des violences sexuelles, y compris des viols collectifs, lors des attaques dans plusieurs zones.

La pétition a été initiée par Amy Elman, professeure au Kalamazoo College et spécialiste de l’antisémitisme et des violences sexuelles, ainsi que par Rafael Medoff, directeur de l’Institut David S. Wyman pour l’étude de l’Holocauste.

« Les agressions sexuelles ciblées contre des Israéliens par le Hamas constituent une arme parmi d’autres pour anéantir Israël », a déclaré Amy Elman. « Il est scandaleux que des négationnistes comme Reem Alsalem cautionnent ces violences en affirmant qu’elles n’ont jamais eu lieu. »

Parmi les signataires figurent Deborah Lipstadt, ancienne envoyée spéciale contre l’antisémitisme, Judith Rosenbaum, directrice des Archives des femmes juives, le rabbin Irving Greenberg, ancien président du Musée mémorial de l’Holocauste des États-Unis, ainsi que les rabbins Deborah Waxman et Sharon Cohen Anisfeld.