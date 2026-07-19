Nombre record d'actes antisémites visant des Israéliens à l'étranger

Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué avoir traité 45 signalements d'Israéliens victimes d'actes antisémites à l'étranger entre juillet 2025 et juillet 2026, un niveau jamais atteint jusqu'à présent.

Selon la division consulaire, les incidents recensés comprennent des agressions physiques, des insultes, des crachats, des refus de service ainsi que des expulsions d'hôtels, de cafés et de restaurants.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons été confrontés à un phénomène d'une ampleur inédite », a déclaré Eliyahu Yifrach, directeur adjoint de la division consulaire.

Le ministère souligne que cette hausse s'inscrit dans un contexte d'augmentation mondiale des actes antisémites depuis le massacre du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas en Israël et la guerre qui a suivi dans la bande de Gaza.

Selon un rapport publié en 2025 par l'Organisation sioniste mondiale et l'Agence juive pour Israël, le nombre total d'incidents antisémites dans le monde a augmenté de 340 % en 2024 par rapport à 2022.