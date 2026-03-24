"Prévenir une nouvelle escalade" : Emmanuel Macron appelle à la désescalade après un entretien avec Isaac Herzog

Le président français Emmanuel Macron a appelé à « prévenir une nouvelle escalade » au Moyen-Orient, à l’issue d’un entretien avec son homologue israélien Isaac Herzog. Il a affirmé avoir assuré « de la pleine solidarité de la France avec le peuple israélien face aux attaques quotidiennes de l’Iran et du Hezbollah ». « Ces attaques doivent cesser immédiatement », a-t-il insisté.

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Emmanuel Macron a également souligné « la nécessité absolue » de préserver les infrastructures civiles et énergétiques, essentielles à la vie de millions de personnes, et d’engager « une reprise sincère du dialogue » entre les parties. Il a en outre appelé l’Iran à rétablir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, enjeu stratégique majeur pour l’économie mondiale.

Concernant le Liban, le chef de l’État a insisté sur « l’urgence de prévenir une nouvelle escalade », appelant à préserver « la stabilité et l’intégrité territoriale » du pays. Il a estimé que le Hezbollah avait « commis une faute majeure » en attaquant Israël, tout en mettant en avant les « décisions fortes et courageuses » du gouvernement libanais pour affirmer sa souveraineté. « La priorité de la France est la désescalade (…) et la préservation des infrastructures et des populations civiles », a-t-il déclaré.

Le président français a également plaidé pour une reprise des discussions directes entre Israël et le Liban, estimant qu’il s’agit « d’une opportunité qui doit être saisie ». Paris se dit mobilisé pour favoriser cette dynamique diplomatique.

Enfin, Emmanuel Macron a rappelé que la crise régionale ne devait pas occulter la situation humanitaire « catastrophique » à Gaza, ni les violences en Cisjordanie, appelant à mettre fin à « l’impunité » des auteurs d’exactions contre les civils palestiniens.