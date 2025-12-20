"Project Sunrise" : Washington propose de transformer Gaza en destination côtière de luxe

Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, l’administration de Donald Trump a présenté à plusieurs pays donateurs potentiels un ambitieux plan de reconstruction de Gaza, baptisé « Project Sunrise ». Ce projet, évalué à 112,1 milliards de dollars sur dix ans, ambitionne de transformer le territoire ravagé par la guerre en une destination côtière haut de gamme et technologiquement avancée.

Le plan a été élaboré au cours des 45 derniers jours par une équipe dirigée par Jared Kushner, gendre du président américain, et par l’envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. Washington envisage d’« ancrer » le programme avec une contribution initiale de 60 milliards de dollars, tout en misant sur une capacité progressive de Gaza à autofinancer une partie de son redressement.

Présenté sous la forme d’un document de 32 diapositives classé « sensible mais non confidentiel », le projet a été exposé à des pays du Golfe, à la Turquie et à l’Égypte. Il prévoit une feuille de route sur vingt ans, organisée en quatre phases successives. Les travaux débuteraient dans le sud du territoire, à Rafah et Khan Younès, avant de s’étendre aux camps du centre puis à Gaza-Ville.

La première étape consiste à déblayer les gravats, neutraliser les munitions non explosées et démanteler les tunnels, tout en mettant en place des abris temporaires et des structures médicales. Viendraient ensuite la construction de logements permanents, d’infrastructures publiques et de réseaux essentiels. À terme, le projet imagine une « Riviera » luxueuse, dotée de résidences haut de gamme, de transports ferroviaires modernes et d’une Gaza-Ville conçue comme une “smart city”. « New Rafah » serait appelée à devenir le siège du futur gouvernement local.

Condition centrale du plan, inscrite en rouge dans le document : la démilitarisation totale du Hamas, qui devrait renoncer à ses armes et à ses tunnels. Une exigence que le mouvement terroriste refuse jusqu’à présent, rendant l’avenir de ce projet incertain.