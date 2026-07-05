Propos haineux d'Ankara : l’Allemagne soutient Israël et recadre fermement la Turquie

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a fermement condamné les propos de son homologue turc à l'encontre d'Israël, les qualifiant d’« absolument inappropriés ». Il a également insisté sur le fait qu’Israël fait face à une « menace constante dans la région » et dispose, selon lui, du « droit et du devoir de protéger ses citoyens ». Le ministre allemand doit se rendre en Israël mardi, avant de participer au sommet de l’OTAN prévu en Turquie.

Cette prise de position intervient après de nouvelles déclarations de Hakan Fidan, qui avait affirmé qu’Israël était devenu « un fardeau insupportable ». Ces propos s’inscrivent dans une série de critiques plus larges du chef de la diplomatie turque, qui accuse régulièrement Israël de déstabiliser la région.

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, avait aussitôt dénoncé des propos relevant, selon lui, d’une « incitation au génocide », estimant que la déshumanisation d’Israël rappelait « le langage classique des plus grands persécuteurs de l’histoire ». Il avait également appelé les alliés de la Turquie au sein de l’OTAN à condamner ces déclarations.

Le président israélien Isaac Herzog a également réagi aux propos de la Turquie lors d’une cérémonie commémorative nationale dédiée à Theodor Herzl ce dimanche. Réagissant indirectement aux propos du ministre turc, il a affirmé qu’« Israël est là pour rester et c’est une bénédiction pour le monde », soulignant le rôle du pays dans la lutte contre le terrorisme et ses contributions technologiques à l’échelle mondiale. Il a également appelé au calme sur le plan intérieur, rappelant que « les élections ne sont pas une guerre civile ».

Les tensions entre Jérusalem et Ankara sont montées d'un cran après la récente reconnaissance par Israël du génocide arménien. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a dénoncé cette décision, accusant Israël de vouloir détourner l’attention de ses opérations militaires, tandis que l’Azerbaïdjan a également exprimé son désaccord, jugeant la démarche israélienne « inacceptable ».