Séisme au Venezuela : des drapeaux américain et israélien brûlés

Une centaine de sympathisants de Nicolás Maduro ont brûlé vendredi un drapeau américain et un drapeau israélien sur la place Simón Bolívar, au centre de Caracas, lors d'une manifestation dénonçant la présence et l'influence des États-Unis et d'Israël au Venezuela, un mois après le double séisme du 24 juin.

https://x.com/i/web/status/2080754412344033389 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les manifestants ont également piétiné des photos du président américain Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en scandant « Gringos go home » et « Ce n’est pas de l’aide, c’est une occupation », en référence à l'assistance apportée par Washington et Jérusalem après la catastrophe. Une pancarte proclamait également : « Dehors yankee, assassin du Venezuela ».

Israël avait participé aux opérations d'aide internationale en envoyant une assistance humanitaire et des équipes de secours aux côtés d'autres pays.

Selon les organisateurs, le rassemblement visait à dénoncer « la présence yankee et de sionistes dans la patrie de Bolivar et Chavez ». Depuis la capture de Nicolás Maduro, Donald Trump affirme régulièrement exercer le contrôle du Venezuela et de la présidente par intérim, Delcy Rodríguez.

Plus tôt dans la journée, le pays avait toutefois rendu un hommage solennel aux victimes du séisme. À Tanaguarena, l'une des localités les plus durement touchées, les recherches ont été interrompues le temps d'une minute de silence, exactement un mois après la catastrophe qui a fait près de 5 500 morts.

Devant un autel improvisé, une femme a prié « pour le repos éternel » des victimes. À 18 h 04, heure exacte des secousses, les habitants se sont recueillis dans le silence.

Dans les zones sinistrées, les familles continuent d'espérer retrouver leurs proches. « Nous avons encore de la famille là-bas », confie Anyel Andrade, dont plusieurs proches sont toujours ensevelis sous les décombres. Il lance également un appel : « Maintenant plus que jamais, ne nous laissez pas seuls. Parce que nous avons besoin de vous. »