Soudan, Gaza : Marco Rubio s'entretient avec son homologue émirati

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est entretenu vendredi avec le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed Al Nahyane, appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat au Soudan, pays plongé dans une guerre dévastatrice depuis avril 2023. Selon un communiqué du département d’État, la conversation a également porté sur la mise en œuvre du plan du président Donald Trump visant à mettre fin au conflit à Gaza.

M. Rubio a insisté sur l’urgence d’une trêve au Soudan, où l’affrontement entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR) — accusées comme l’armée de multiples exactions — a provoqué ce que l’ONU décrit comme la pire crise humanitaire mondiale. Les combats ont fait rage notamment à El-Facher, au Darfour, tombée aux mains des paramilitaires fin octobre après dix-huit mois de siège.

Abou Dhabi est régulièrement mis en cause par des ONG, qui l’accusent de soutenir financièrement et militairement les FSR, ce que les Émirats arabes unis démentent fermement. Mercredi, en marge de la réunion des ministres du G7 au Canada, Marco Rubio avait déjà exhorté à l’arrêt des livraisons d’armes aux paramilitaires, affirmant « savoir quels pays » alimentaient le groupe, sans citer explicitement les Émirats.

Qualifiant la situation au Soudan d’« effroyable », le chef de la diplomatie américaine a dénoncé les engagements non tenus des FSR et averti que seule une action résolue de Washington et de ses alliés pourrait infléchir le cours du conflit. Dans un rapport publié vendredi, l’International Crisis Group estime qu’une pression accrue des États-Unis pourrait en effet « changer la donne » et ouvrir la voie à un arrêt des combats.