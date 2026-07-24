Spécial week-end | Ces plantes paraissent inoffensives… mais elles peuvent être mortelles pour les enfants

Les bébés et les jeunes enfants découvrent souvent le monde en portant les objets à leur bouche. À l'approche des vacances et des sorties en plein air, il est donc essentiel de connaître certaines plantes très toxiques, présentes aussi bien dans la nature que dans les jardins publics.

Parmi les plus dangereuses figure le laurier-rose (Nerium oleander), répandu dans tout Israël. Toutes ses parties sont toxiques : l'ingestion de quelques feuilles peut provoquer des nausées, des vomissements, des troubles de la vision, des anomalies du rythme cardiaque, une perte de connaissance, voire le décès.

Très fréquent dans les habitations, le dieffenbachia peut entraîner une intoxication sévère. Mâcher une feuille peut provoquer un important gonflement de la bouche et de la gorge, susceptible d'obstruer les voies respiratoires.

La duranta, l'azédarach (margousier de Perse), le ricin, le lantana, le gouet d'Israël et la grande ciguë figurent également parmi les plantes à risque. Leurs fruits, feuilles ou racines contiennent des substances toxiques pouvant provoquer vomissements, paralysie, détresse respiratoire, troubles neurologiques ou cardiaques. Le ricin est particulièrement redoutable : sa toxine est considérée comme extrêmement puissante et peut être mortelle.

🚨 Que faire en cas d'ingestion ?

Les autorités recommandent d'éloigner les jeunes enfants de ces plantes et de leur apprendre à ne jamais porter à la bouche une plante inconnue. En cas de suspicion d'intoxication, il est impératif de contacter immédiatement un centre antipoison ou les services d'urgence et de suivre leurs instructions. Il ne faut jamais faire vomir un enfant sans avis médical.