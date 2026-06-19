Spécial week-end | Coupe du monde 2026 : l’intelligence artificielle, la véritable star du tournoi

Lorsque le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 a été donné, une autre révolution était déjà en marche, loin des projecteurs. Pour la première fois, l’intelligence artificielle s’impose comme un acteur central du plus grand événement sportif de la planète.

Quelques secondes après un but, des vidéos personnalisées sont désormais créées, montées et diffusées automatiquement sur les réseaux sociaux, parfois avant même la fin du ralenti télévisé. Derrière cette transformation se trouvent notamment deux entreprises israéliennes, WSC Sports et Pixellot, dont les technologies redéfinissent la manière de produire, analyser et consommer le football.

WSC Sports affirme avoir généré plus de 16 millions de vidéos en 2025, soit près de 49 000 contenus par jour. Grâce à l’IA, les diffuseurs peuvent désormais produire des résumés, des extraits pour TikTok ou YouTube, des réactions de supporters et même des commentaires automatisés dans plusieurs langues, sans intervention humaine.

De son côté, Pixellot a déployé plus de 40 000 systèmes de captation dans plus de 80 pays. Ses algorithmes suivent automatiquement le ballon, analysent les performances des joueurs et créent des statistiques détaillées accessibles quelques instants après chaque rencontre. Ce qui était autrefois réservé aux plus grands clubs européens est désormais accessible aux académies de jeunes et aux ligues amateurs.

L’IA transforme également l’expérience des supporters. Recherche intelligente, analyses tactiques personnalisées, résumés quotidiens adaptés aux équipes suivies ou encore recommandations en temps réel : le football devient une expérience continue, bien au-delà des 90 minutes de jeu.

Après la Coupe du monde de l’Internet en 1998 et celle des réseaux sociaux en 2010, l’édition 2026 pourrait bien entrer dans l’histoire comme la première Coupe du monde de l’intelligence artificielle.