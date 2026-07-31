Spécial week-end | De la gomme à mâcher aux esprits malveillants : les superstitions les plus étonnantes à travers le monde

Couper ses ongles la nuit, mâcher un chewing-gum après le coucher du soleil ou encore siffler dans une maison… Dans de nombreux pays, ces gestes du quotidien restent entourés de croyances ancestrales. Bien plus que de simples « histoires de grand-mère », les superstitions continuent d'influencer les comportements, l'architecture et même certaines décisions publiques.

En Corée du Sud et en Inde, il est déconseillé de se couper les ongles la nuit. Une vieille légende coréenne raconte qu'une souris pourrait dévorer les rognures, prendre l'apparence de leur propriétaire et lui voler son identité. En Turquie, mâcher du chewing-gum après la tombée de la nuit serait comparable à mâcher la chair des morts, une croyance qui servait surtout à inculquer de bonnes manières aux enfants.

Certaines traditions vont jusqu'à façonner l'espace public. En Islande, la croyance dans les Huldufólk, les « peuples cachés » vivant dans les rochers, est si enracinée que des projets routiers ont parfois été modifiés afin d'éviter leurs supposés lieux d'habitation. En Russie, le Domovoï, l'esprit protecteur de la maison, accompagne symboliquement les familles lors d'un déménagement, tandis que serrer la main sur le seuil d'une porte ou siffler à l'intérieur est réputé attirer les conflits et la pauvreté.

Les superstitions influencent également l'architecture. En Chine, au Japon ou dans de nombreux pays occidentaux, certains immeubles ne comportent pas de 4ᵉ ou de 13ᵉ étage, ces chiffres étant associés à la mort ou au malheur.

Derrière ces croyances se cache un besoin universel : donner du sens à l'imprévisible. Si certaines traditions ont aujourd'hui une valeur essentiellement folklorique, d'autres ont longtemps servi à imposer des normes sociales, notamment envers les femmes, ou à transmettre des règles de conduite.

À l'heure de la technologie et de l'intelligence artificielle, ces croyances continuent de traverser les générations, rappelant que, partout dans le monde, l'être humain cherche encore à apprivoiser l'incertitude… parfois grâce à quelques rituels étonnants.