Spécial week-end | Fuir la canicule : 10 destinations européennes où l'été reste frais

Alors que les vagues de chaleur frappent Israël et une grande partie de l'Europe, certaines destinations du continent offrent encore un véritable refuge avec des températures dépassant rarement les 20 °C. Des paysages sauvages aux villes historiques, voici dix idées de voyage pour profiter d'un été plus agréable.

En tête de liste figure l'Islande, où les températures oscillent entre 10 et 18 °C. Ses glaciers, geysers, volcans, plages de sable noir et la célèbre lagune Bleue en font une destination incontournable pour les amoureux de la nature.

Les fjords de Norvège séduisent par leurs montagnes enneigées, leurs cascades spectaculaires et leurs croisières au cœur de paysages grandioses. Plus au nord, la Laponie finlandaise offre le spectacle du soleil de minuit, des forêts immenses et des milliers de lacs propices aux activités de plein air.

La Suède combine quant à elle le charme de Stockholm, construite sur un archipel, avec des régions naturelles idéales pour la randonnée. Les îles Féroé, territoire autonome du Danemark, restent l'une des destinations les plus fraîches d'Europe, réputées pour leurs falaises, leurs villages pittoresques et leurs paysages spectaculaires.

Les amateurs d'histoire et de grands espaces pourront opter pour l'Écosse, entre les Highlands, l'île de Skye et les villes d'Édimbourg ou Glasgow. En Suisse, les Alpes offrent des panoramas exceptionnels, des lacs cristallins et de nombreux sentiers de randonnée.

Les États baltes – Estonie, Lettonie et Lituanie – séduisent par leurs centres historiques, leurs forêts et leurs températures modérées, tandis que l'Irlande charme les visiteurs avec ses falaises, ses paysages verdoyants et son célèbre itinéraire de la Wild Atlantic Way.

Enfin, la Slovénie s'impose comme une destination de plus en plus prisée grâce au lac de Bled, au parc national du Triglav et à ses Alpes accessibles, qui offrent fraîcheur, nature et un excellent rapport qualité-prix pendant tout l'été.