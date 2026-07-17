Spécial week-end | La chute de la natalité inquiète les pays développés

Longtemps, le principal défi démographique mondial semblait être la surpopulation. Aujourd'hui, de nombreux pays développés font face au problème inverse : une natalité en chute libre qui menace leur modèle économique et social. Du Japon à l'Italie, en passant par la Corée du Sud ou l'Allemagne, les gouvernements multiplient les aides financières, les congés parentaux et les dispositifs de soutien aux familles, sans parvenir à inverser durablement la tendance.

Au cœur de cette crise se trouve une équation simple : moins de naissances aujourd'hui signifie moins d'actifs demain. Or, les systèmes de retraite, de santé et de protection sociale reposent sur une population active suffisamment nombreuse pour financer une population vieillissante. Avec l'allongement de l'espérance de vie et la baisse continue de la fécondité, cet équilibre est de plus en plus difficile à maintenir.

Le Japon illustre cette réalité. Avec seulement 1,14 enfant par femme et l'une des espérances de vie les plus élevées au monde, sa population diminue depuis plusieurs années. En Corée du Sud, le taux de fécondité est tombé à 0,7 enfant par femme, un record mondial, malgré d'importantes mesures de soutien. L'Italie connaît également un vieillissement rapide, alimentant les difficultés économiques et la pression sur les finances publiques.

Les conséquences dépassent le seul cadre budgétaire. La pénurie de main-d'œuvre touche déjà certains secteurs essentiels, notamment les soins aux personnes âgées. Dans plusieurs régions rurales du Japon ou de l'Italie, des écoles ferment faute d'élèves, tandis que villages et commerces disparaissent progressivement.

Au-delà des enjeux économiques, cette évolution pourrait aussi peser sur l'innovation, la croissance et même l'influence géopolitique des États. Des sociétés comptant moins de jeunes risquent de devenir plus prudentes, moins dynamiques et de perdre progressivement du poids sur la scène internationale.

À l'inverse, Israël demeure une exception parmi les pays de l'OCDE, avec un taux de fécondité d'environ 2,9 enfants par femme, supérieur au seuil de renouvellement des générations. Toutefois, le ralentissement récent de la croissance démographique rappelle que le pays devra, lui aussi, adapter son modèle social aux évolutions démographiques des prochaines décennies.