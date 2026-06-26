Spécial week-end | Les lieux les plus isolés de la planète que les voyageurs commencent à découvrir

Loin des destinations touristiques les plus populaires, certains des lieux les plus spectaculaires de la planète restent encore difficiles d'accès. Préservés pendant des siècles de toute activité humaine, ces territoires attirent aujourd'hui un nombre croissant de voyageurs en quête d'aventure et de nature sauvage.

Parmi eux figure l'Antarctique, seul continent sans population permanente. Malgré son climat extrême, il a accueilli plus de 120 000 visiteurs entre 2023 et 2024, séduits par ses glaciers géants, ses manchots et ses baleines.

En Inde, la région montagneuse du Ladakh, surnommée le « Petit Tibet », offre des paysages spectaculaires entre sommets himalayens, monastères perchés et lacs turquoise à plus de 3 200 mètres d'altitude.

Le parc national de Bwindi, en Ouganda, est quant à lui réputé pour sa forêt tropicale et ses gorilles des montagnes, dont il abrite près de la moitié de la population mondiale.

Au Chili, le parc national Torres del Paine et l'île de Pâques (Rapa Nui) comptent parmi les sites les plus fascinants d'Amérique du Sud, entre formations rocheuses, glaciers et célèbres statues Moaï.

La sélection comprend également le parc national Wrangell–Saint-Élie, en Alaska, l'immense Skeleton Coast en Namibie, où le désert rencontre l'océan Atlantique, ainsi que l'île Norfolk, territoire australien isolé au cœur du Pacifique.

Enfin, Mystery Island, dans l'archipel du Vanuatu, reste inhabitée et ne possède ni hôtels ni infrastructures, offrant aux visiteurs un décor paradisiaque presque intact.

Si ces destinations exigent souvent plusieurs jours de voyage et une organisation minutieuse, elles promettent en retour des paysages uniques et une immersion loin de toute civilisation.