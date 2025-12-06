Tchernobyl : le bouclier de protection endommagé par une frappe de drone, alerte l’AIEA

Le bouclier de confinement protégeant le réacteur n°4 de Tchernobyl, vestige de la catastrophe nucléaire de 1986, ne remplit plus pleinement ses fonctions de sécurité après avoir été endommagé par une frappe de drone, a annoncé vendredi l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’Ukraine attribue cette attaque, survenue en février, à la Russie, ce que Moscou dément.

Selon l’AIEA, une inspection menée la semaine dernière a révélé que la structure d’acier terminée en 2019 – le « Nouveau confinement sûr » – avait subi une dégradation significative à la suite de l’impact.

Rafael Grossi, directeur général de l’agence, a indiqué que la mission avait confirmé la perte des fonctions de sécurité primaires, notamment la capacité de confinement des matériaux radioactifs. Toutefois, l’inspection n’a constaté aucun dommage permanent aux structures porteuses ni aux systèmes de surveillance.

Des réparations d’urgence ont déjà été effectuées, mais une restauration complète est jugée indispensable pour prévenir toute détérioration supplémentaire et garantir la sûreté nucléaire à long terme.

Le 14 février, les autorités ukrainiennes avaient signalé qu’un drone chargé d’explosifs avait touché la centrale, déclenché un incendie et endommagé le revêtement externe du réacteur n°4. La Russie a catégoriquement nié toute implication.

Malgré l’impact, les niveaux de radiation autour de la centrale sont restés « normaux et stables », rappelle l’ONU. Tchernobyl, dont le dernier réacteur actif a été fermé en 2000, avait été brièvement occupé par les forces russes au début de l’invasion de 2022, avant leur retrait.

L’inspection s’inscrit dans une évaluation nationale plus large menée par l’AIEA sur les dommages causés aux infrastructures électriques du pays après près de quatre ans de guerre.