Tensions diplomatiques : Alger convoque le représentant français après un reportage controversé

Les relations déjà fragiles entre l’Algérie et la France connaissent un nouvel épisode de crispation. Le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué, samedi, le chargé d’affaires de l’ambassade de France à Alger pour lui faire part de sa vive protestation à la suite de la diffusion d’un reportage sur France 2.

En cause, un numéro de l’émission Complément d’enquête, diffusé jeudi, consacré à la crise diplomatique entre les deux pays. Dans un communiqué officiel, Alger a vivement critiqué le contenu de l’émission, qu’elle qualifie de « tissu de contre-vérités », allant jusqu’à parler d’« agression » visant l’État algérien, ses institutions et ses symboles.

Les autorités algériennes ont également mis en cause la participation de l’ambassadeur de France, Stéphane Romatet, dans ce programme. Ce dernier dirige actuellement l’ambassade depuis Paris, après avoir quitté Alger sur décision du président Emmanuel Macron, dans un contexte de dégradation persistante des relations bilatérales depuis l’été 2024.

Le reportage revient notamment sur la décision prise fin juillet 2024 par Emmanuel Macron de soutenir le plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, un territoire disputé entre Rabat et le Front Polisario, soutenu par Alger. Cette prise de position avait entraîné le rappel de l’ambassadeur algérien à Paris et marqué un tournant dans la crise diplomatique.

Dans l’émission, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, proche du président algérien Abdelmadjid Tebboune, affirme que ce choix français en faveur du Maroc a définitivement rompu la relation entre les deux chefs d’État.

Cette nouvelle polémique médiatique illustre la profondeur des tensions entre Alger et Paris, désormais alimentées autant par des différends politiques que par des batailles narratives dans l’espace public.