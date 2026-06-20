Tensions entre Kiev et Varsovie

Une nouvelle crise diplomatique oppose l’Ukraine et la Pologne autour de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs hauts responsables ukrainiens ont annoncé qu’ils restituaient les distinctions honorifiques reçues de la Pologne après que le président polonais Karol Nawrocki a retiré à Volodymyr Zelensky l’Ordre de l’Aigle blanc, la plus haute décoration du pays.

À l’origine de la polémique figure une décision du président ukrainien prise ce mois-ci : baptiser une unité militaire du nom de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA). Ce mouvement nationaliste a combattu à la fois l’Allemagne nazie et l’Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale, mais il est également accusé d’avoir participé aux massacres de dizaines de milliers de Polonais en Volhynie et en Galicie orientale.

En 2016, le Parlement polonais a qualifié ces massacres de génocide. Pour Varsovie, toute glorification de l’UPA demeure donc particulièrement sensible.

En réaction à la décision polonaise, plusieurs responsables ukrainiens, dont le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiga, le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov et l’ambassadeur d’Ukraine en Pologne, Vasyl Bodnar, ont annoncé qu’ils rendaient leurs décorations. Ils dénoncent une mesure injustifiée et estiment qu’elle sert les intérêts de la Russie.

« C’est un cadeau à Moscou », a déclaré Boudanov, affirmant que cette controverse risque d’affaiblir l’unité entre deux pays alliés face à l’agression russe.

Malgré ces tensions, le Premier ministre polonais Donald Tusk a appelé à préserver le partenariat stratégique entre Varsovie et Kiev. Il a reconnu que la décision de Zelensky était une erreur, tout en soulignant que le président ukrainien n’avait aucune intention d’offenser le peuple polonais.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne demeure l’un des principaux soutiens de Kiev, accueillant des centaines de milliers de réfugiés et servant de plateforme logistique essentielle pour l’aide occidentale.