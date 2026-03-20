Ukraine : Kiev déploie des spécialistes des drones au Moyen-Orient et renforce ses partenariats

L’Ukraine intensifie son engagement international dans le domaine stratégique des drones, en déployant 228 spécialistes dédiés à la défense anti-drones au Moyen-Orient. L’annonce a été faite par le président Volodymyr Zelensky, qui a souligné la volonté de Kiev de partager son expertise acquise sur le champ de bataille depuis le début de la guerre contre la Russie.

Ces experts ont pour mission d’aider plusieurs pays de la région à renforcer leurs capacités face aux menaces croissantes liées aux drones, devenus un élément central des conflits modernes. L’expérience ukrainienne en matière de détection, d’interception et de neutralisation de ces engins est aujourd’hui perçue comme un atout majeur sur la scène internationale.

Parallèlement, Kiev poursuit ses discussions diplomatiques avec des dirigeants du Moyen-Orient en vue de conclure des « accords importants » dans ce domaine. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider les partenariats sécuritaires de l’Ukraine au-delà de l’Europe, tout en valorisant son savoir-faire technologique.

Sur le plan bilatéral, les relations entre l’Ukraine et les États-Unis continuent également de se renforcer. Des groupes de travail conjoints poursuivent leurs échanges afin d’élaborer de nouveaux documents de coopération. Une réunion prévue aux États-Unis ce week-end devrait notamment porter sur un accord d’envergure concernant les drones.