Ukraine : Zelensky envisage de limoger le chef de l'armée

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky envisagerait de relever de ses fonctions le commandant en chef des forces armées, le général Oleksandr Syrsky, alors que l'Ukraine traverse la plus grave crise de son commandement militaire depuis le début de la guerre, révèle le Financial Times. Selon plusieurs responsables ukrainiens, le chef de l'État consulte ce week-end les principaux commandants afin d'évaluer la situation sur le front et d'identifier un éventuel successeur.

Surnommé « le Boucher » par ses détracteurs en raison de ses méthodes jugées coûteuses en vies humaines, Oleksandr Syrsky est devenu la cible d'une contestation grandissante. La colère s'est intensifiée après le limogeage du ministre de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, officiellement écarté à la suite de profondes divergences avec le haut commandement militaire.

Selon Fedorov, Syrsky aurait présenté un « ultimatum » au président, exigeant son départ. Cette décision a mis en lumière les tensions qui opposent le pouvoir politique à l'état-major sur la conduite de la guerre, les réformes de l'armée et la gestion des ressources militaires, alors même que Kiev affirme avoir repris l'initiative sur plusieurs secteurs du front face aux forces russes.

Vendredi soir, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'administration présidentielle à Kiev, dans l'une des plus importantes mobilisations depuis le début de l'invasion russe. Les protestataires ont réclamé le départ du général Syrsky, dénonçant sa stratégie militaire et les lourdes pertes subies par les forces ukrainiennes.

Face à cette crise, Volodymyr Zelensky cherche un équilibre délicat : préserver la stabilité du commandement en pleine guerre tout en répondant à une contestation politique et populaire sans précédent. Un changement à la tête de l'armée constituerait un tournant majeur, susceptible d'influencer la conduite des opérations militaires contre la Russie ainsi que les relations entre le pouvoir civil et l'institution militaire. La décision du président ukrainien sera scrutée de près, tant par les alliés occidentaux de Kiev que par Moscou, qui pourrait chercher à exploiter ces divisions internes.