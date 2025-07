Un ancien otage philippin du Hamas nomme sa fille "Israela" en hommage à son pays d'adoption

Articles recommandés -

Galinor "Jimmy" Pacheco, travailleur philippin en Israël et survivant de l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas, a récemment accueilli une nouvelle fille dans sa famille, qu’il a prénommée Israela– un hommage touchant au pays où il a vécu et travaillé pendant de nombreuses années.

Âgé de 34 ans, Pacheco avait été enlevé le 7 octobre 2023 dans le kibboutz Nir Oz, où il était employé comme aide-soignant. Il y prenait soin d’Amitai Ben Zvi, un Israélien de 80 ans assassiné ce jour-là lors du massacre. Pacheco avait été retenu en captivité pendant 48 jours avant d’être relâché fin novembre, en même temps que plusieurs otages israéliens.

De retour aux Philippines après cette épreuve, il a retrouvé sa famille et a récemment célébré la naissance de sa quatrième fille avec son épouse Clarice Joy. En appelant leur bébé Israela, le couple a voulu exprimer sa reconnaissance envers le peuple israélien et honorer la mémoire des victimes du kibboutz.

La petite Israela rejoint une fratrie de trois aînés : Gian Kyle, Gillian Carlo et Jiayhan Salin. Pour Pacheco, ce prénom est bien plus qu’un symbole : il incarne les liens humains tissés au fil des années avec les habitants d’Israël, et la solidarité reçue après son enlèvement.

Son histoire, à la croisée de la tragédie et de la résilience, illustre le destin de nombreux travailleurs étrangers en Israël, souvent discrets, mais profondément intégrés à la vie quotidienne de leurs employeurs. Le geste de Pacheco est perçu par certains en Israël comme un signe fort de fraternité, dans un contexte encore marqué par les blessures du 7 octobre.