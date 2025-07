Un sommet secret à Washington relance les espoirs de trêve à Gaza

Articles recommandés -

Une réunion confidentielle à la Maison-Blanche a réuni mercredi des hauts responsables américains, israéliens et qataris pour débloquer un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, selon deux sources citées par Axios. L’envoyé américain Steve Witkoff, le conseiller de Netanyahou Ron Dermer et un responsable qatari se sont concentrés sur le redéploiement des forces israéliennes durant une trêve de 60 jours, dernier obstacle après avoir résolu trois des quatre points de désaccord.

Donald Trump, qui a rencontré Benjamin Netanyahou deux fois en 48 heures, presse pour conclure l’accord. La proposition initiale d’Israël, limitant le retrait de Tsahal, a été jugée irrecevable par Witkoff et le Qatar, ce dernier avertissant que le Hamas pourrait rejeter l’offre, risquant l’effondrement des pourparlers. Witkoff a fustigé un plan proche des positions du ministre Betsalel Smotrich, qui exige un contrôle israélien étendu sur Gaza. Dermer a invoqué les pressions internes sur Netanyahou limitant ses marges de manœuvre.

Après ces discussions tendues, Israël a soumis une nouvelle carte prévoyant un retrait plus large, marquant un progrès décisif. L’accord envisagerait la libération de 18 otages vivants et des dépouilles de 10 autres. Malgré quelques divergences, les sources évoquent une « trajectoire positive ». Une nouvelle rencontre Trump-Netanyahou pourrait avoir lieu avant le départ du Premier ministre israélien jeudi.