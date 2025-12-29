Une musulmane britannique prise à partie après un témoignage positif sur l’aéroport Ben Gourion

Une Britannique de confession musulmane a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux après avoir partagé sur TikTok un témoignage favorable de son passage par la sécurité de l’aéroport Ben Gourion, en Israël. La jeune femme, connue sous le pseudonyme Sanam, s'est rendue au début du mois à Jérusalem pour visiter la mosquée al-Aqsa.

https://x.com/i/web/status/2003102252580639007 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans sa vidéo, largement relayée, elle explique avoir appréhendé les contrôles à l’entrée du territoire, en raison des nombreux récits négatifs circulant en ligne. "Les histoires m’avaient un peu dissuadée, mais je voulais partager mon expérience de l’immigration et de la sécurité", raconte-t-elle, affirmant vouloir encourager d’autres personnes à voyager. Elle décrit un accueil qu’elle juge correct, évoquant même des attentions inattendues de la part des agents de sécurité. "Ils m’ont donné un café, un sandwich au fromage… On n’a pas été fouillés de manière intrusive, tout s’est bien passé", assure-t-elle.

Cette prise de parole a toutefois déclenché une vague de réactions hostiles. De nombreux internautes l’ont accusée de "promouvoir" l’aéroport israélien ou de servir la communication de l’État hébreu, certains insinuant qu’elle aurait été rémunérée pour son témoignage. D’autres ont critiqué plus largement le fait de tenir un discours positif sur Israël.

Parallèlement, la vidéo a également attiré de nombreux commentaires de la part d’Israéliens et de Juifs, qui l’ont remerciée pour son témoignage et lui ont souhaité la bienvenue, certains exprimant l’espoir d’un avenir plus apaisé dans la région.

Dans une autre publication, Sanam s’est filmée à proximité de la mosquée al-Aqsa, évoquant la coexistence religieuse à Jérusalem et notant qu’elle entendait les cloches d’église à proximité. Mais là encore, ses réponses ont fait débat : face à des commentaires saluant la liberté de culte et la sécurité du pays, elle a réagi sur un ton moqueur, corrigeant systématiquement ceux qui mentionnaient Israël en parlant de "Palestine".