Une première mondiale : un restaurant israélien casher décroche une étoile Michelin à Miami
Une distinction prestigieuse qui consacre l’excellence de la cuisine inspirée des traditions culinaires de Jérusalem et marque un tournant pour la gastronomie israélienne sur la scène internationale.
Le restaurant casher Mutra, situé à Miami, est entré dans l’histoire de la gastronomie en devenant le premier établissement casher au monde à recevoir une étoile du prestigieux Guide Michelin.
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Cette distinction, annoncée jeudi, récompense le travail du chef israélien Raz Shabtai, qui a ouvert l’établissement il y a seulement un an. Inspirée par les traditions culinaires des différentes communautés ayant façonné Jérusalem, sa cuisine revisite les saveurs du Moyen-Orient avec une approche contemporaine et créative.
Le Guide Michelin a également souligné le caractère exceptionnel de cette récompense : Mutra est le premier restaurant au monde à recevoir une nouvelle étoile Michelin en 2026.
« Nous avons toujours pensé que la gastronomie casher méritait la même ambition et la même créativité que les plus grands restaurants du monde », a déclaré Raz Shabtai après l’annonce.
Le chef a également rendu hommage à ses racines israéliennes. « En grandissant à Jérusalem, j’ai été entouré de saveurs, d’épices et de plats qui racontaient des histoires. Je voulais transmettre cette même émotion ici, non seulement à la communauté juive locale, mais à toute la Floride du Sud », a-t-il expliqué.
Pour Mutra, cette étoile Michelin représente bien davantage qu’une consécration individuelle : elle ouvre une nouvelle page pour la haute cuisine casher et confirme que tradition, excellence et innovation peuvent désormais s’imposer au plus haut niveau de la gastronomie internationale.