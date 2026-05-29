Une première mondiale : un restaurant israélien casher décroche une étoile Michelin à Miami

Le restaurant casher Mutra, situé à Miami, est entré dans l’histoire de la gastronomie en devenant le premier établissement casher au monde à recevoir une étoile du prestigieux Guide Michelin.

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Cette distinction, annoncée jeudi, récompense le travail du chef israélien Raz Shabtai, qui a ouvert l’établissement il y a seulement un an. Inspirée par les traditions culinaires des différentes communautés ayant façonné Jérusalem, sa cuisine revisite les saveurs du Moyen-Orient avec une approche contemporaine et créative.

Le Guide Michelin a également souligné le caractère exceptionnel de cette récompense : Mutra est le premier restaurant au monde à recevoir une nouvelle étoile Michelin en 2026.

« Nous avons toujours pensé que la gastronomie casher méritait la même ambition et la même créativité que les plus grands restaurants du monde », a déclaré Raz Shabtai après l’annonce.

Le chef a également rendu hommage à ses racines israéliennes. « En grandissant à Jérusalem, j’ai été entouré de saveurs, d’épices et de plats qui racontaient des histoires. Je voulais transmettre cette même émotion ici, non seulement à la communauté juive locale, mais à toute la Floride du Sud », a-t-il expliqué.

Pour Mutra, cette étoile Michelin représente bien davantage qu’une consécration individuelle : elle ouvre une nouvelle page pour la haute cuisine casher et confirme que tradition, excellence et innovation peuvent désormais s’imposer au plus haut niveau de la gastronomie internationale.