Volodymyr Zelensky accuse la Russie de fournir du renseignement à l’Iran

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays disposait de « preuves irréfutables » montrant que la Russie continue de fournir du renseignement à l’Iran, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient.

S’exprimant après une réunion avec le chef du renseignement militaire ukrainien, Volodymyr Zelensky a indiqué que Moscou mettait à profit ses capacités de renseignement d’origine électromagnétique, notamment en matière de signaux et d’intelligence électronique. Selon lui, la Russie exploiterait également des données obtenues via des partenaires au Moyen-Orient pour soutenir Téhéran.

Ces accusations interviennent alors que la coopération militaire entre la Russie et l’Iran fait l’objet d’une attention croissante de la part des capitales occidentales. Kiev estime que ce soutien pourrait contribuer à renforcer les capacités militaires iraniennes dans un contexte de conflit régional.

La semaine dernière, le Kremlin avait rejeté des informations publiées par le The Wall Street Journal, selon lesquelles la Russie aurait partagé avec l’Iran des images satellites ainsi que des technologies de drones améliorées. Moscou avait qualifié ces allégations de « fake news ».

Les déclarations de Volodymyr Zelensky marquent une nouvelle étape dans les tensions entre Kiev et Moscou, déjà engagés dans un conflit prolongé en Ukraine. Elles soulignent également les préoccupations croissantes quant aux interactions entre différents théâtres géopolitiques, notamment entre l’Europe de l’Est et le Moyen-Orient.

Dans ce contexte, la question du rôle de la Russie dans le soutien indirect ou direct à l’Iran pourrait devenir un enjeu majeur pour les équilibres régionaux et les relations internationales dans les semaines à venir.