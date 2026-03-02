Washington entretient le flou sur la durée des opérations en Iran

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a refusé de préciser la durée des opérations militaires américaines en Iran, lors d’une conférence de presse tenue au Pentagone à Washington. Interrogé sur une éventuelle stratégie de sortie et sur le risque d’un enlisement dans un nouveau conflit au Moyen-Orient, il a déclaré que le calendrier pouvait évoluer : « Quatre semaines, deux semaines, six semaines… cela peut avancer ou reculer. »

Pete Hegseth a souligné que le président Donald Trump conservera toute latitude concernant la durée de l’opération baptisée « Fureur épique ». Le chef de l’exécutif américain avait lui-même évoqué plusieurs hypothèses successives, estimant d’abord que l’opération pourrait s’achever en deux ou trois jours, puis en quatre semaines, voire en quatre à cinq semaines, tout en précisant que ces délais restaient susceptibles d’être raccourcis ou prolongés.

Concernant un éventuel engagement terrestre, le secrétaire à la Défense a indiqué qu’aucun soldat américain ne se trouvait actuellement sur le sol iranien, sans toutefois exclure cette possibilité à l’avenir. Il a justifié cette prudence en expliquant qu’écarter publiquement certaines options reviendrait à fournir des informations à l’ennemi.

Interrogé enfin sur la frappe initiale menée par l’armée israélienne, qui a mené à l'élimination du guide suprême iranien Ali Khamenei, Pete Hegseth a estimé qu’Israël « avait fait un excellent travail dans le cadre de cette opération ».