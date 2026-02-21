Washington soupçonne Pékin d’avoir testé une arme nucléaire pour moderniser son arsenal

Les agences de renseignement américaines estiment que la Chine développe une nouvelle génération d’armes nucléaires et a mené, en juin 2020, un essai explosif secret sur le site de Lop Nur, dans le nord-ouest du pays. Selon plusieurs sources citées par CNN, cet essai s’inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer en profondeur l’arsenal nucléaire chinois pour en faire l’un des plus avancés au monde.

D’après les évaluations américaines, l’explosion enregistrée en 2020, d’une magnitude sismique de 2,75, ne correspond ni à un séisme naturel ni à une activité minière. Des responsables du département d’État affirment qu’il s’agit d’un test nucléaire mené en violation du moratoire que Pékin observe officiellement depuis 1996.

Washington estime que la Chine cherche notamment à développer des missiles capables d’emporter plusieurs ogives nucléaires miniaturisées, ainsi que des armes nucléaires tactiques à faible puissance, une capacité que le pays ne possédait pas jusqu’ici. Cette modernisation rapprocherait Pékin du statut de puissance nucléaire équivalente aux États-Unis et à la Russie, tout en lui offrant de nouvelles options en cas de crise, notamment autour de Taïwan.

La Chine, puissance nucléaire depuis 1964, affirme maintenir une doctrine dite de « non-emploi en premier », c’est-à-dire l’engagement de ne jamais utiliser l’arme nucléaire en premier dans un conflit, mais uniquement en riposte à une attaque nucléaire.

Un porte-parole de l’ambassade chinoise à Washington a dénoncé des « allégations infondées » et accusé les États-Unis de manipulation politique visant à préserver leur hégémonie nucléaire.

Le moment choisi par l’administration américaine pour rendre publics ces éléments suscite des interrogations, alors que Washington cherche à inclure Pékin dans un futur accord de contrôle des armements. Les responsables américains estiment toutefois que la modernisation accélérée des forces nucléaires chinoises remet en cause l’équilibre stratégique mondial et impose une adaptation rapide de la posture américaine.