Wizz Air reprend ses vols vers Israël

La compagnie hongroise à bas coût Wizz Air a annoncé la reprise de ses opérations vers et depuis l’aéroport Ben Gourion, après une interruption de trois mois provoquée par la guerre entre Israël et l’Iran.

Les vols avaient été suspendus le 28 février, lorsque l’espace aérien israélien avait été fermé aux compagnies étrangères au début du conflit américano-israélien contre Téhéran.

Avec cette reprise, Wizz Air affirme renforcer sa position de principale compagnie low cost en Israël, reliant Tel Aviv à de nombreuses destinations européennes, parmi lesquelles Budapest, Londres, Milan, Rome, Athènes, Varsovie ou encore Larnaca.

« Nous sommes ravis de revenir à Tel Aviv », a déclaré Andras Rado, assurant que la compagnie souhaitait proposer « une excellente expérience de voyage à des prix attractifs ».

Le groupe entend également reconnecter ses millions de passagers européens avec « la culture exceptionnelle qu’Israël a à offrir ».

La reprise progressive des liaisons aériennes internationales est perçue comme un signal important de retour à la normale pour le secteur touristique et économique israélien, fortement affecté par les mois de guerre régionale.