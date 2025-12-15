Attentat de Sydney : des rabbins, un survivant de la Shoah et une fillette de 10 ans parmi les victimes

Au moins quinze personnes ont été assassinées dimanche lorsque deux terroristes armés ont ouvert le feu sur un rassemblement juif à Bondi Beach, à Sydney, lors de l’événement « Hanoucca by the Sea », organisé par le mouvement hassidique Habad. L’attaque, qui a également fait des dizaines de blessés, figure parmi les attentats antisémites les plus meurtriers commis hors d’Israël depuis des décennies.

Parmi les victimes figurent deux rabbins de Habad. Le rabbin Eli Schlanger, 40 ans, adjoint du centre Habad de Bondi, était père de cinq enfants, dont un nourrisson né il y a deux mois. Né à Londres et formé en France et aux États-Unis, il était connu pour son engagement contre l’antisémitisme et pour encourager les Juifs à afficher leur identité avec fierté. Le rabbin Yaakov Halevi Levitan, émissaire de Habad et secrétaire du Beth Din de Sydney, travaillait dans l’éducation juive et était très actif au sein de la communauté.

Alex Kleytman, survivant ukrainien de la Shoah, a également perdu la vie. Âgé de 78 ans, il a été tué alors qu’il tentait de protéger son épouse Larisa, elle aussi survivante, en s’interposant entre elle et les tirs. Installé en Australie après une enfance marquée par les persécutions, il était retraité du génie civil.

Dan Elkayam, 27 ans, ressortissant français récemment installé à Sydney, figure aussi parmi les victimes. Analyste informatique, passionné de voyages, il célébrait Hanoucca avec la communauté locale lorsque sa vie a été brutalement fauchée.

La plus jeune victime, Matilda, âgée de dix ans, était élève dans une école de Sydney. Son établissement a rendu hommage à une enfant « joyeuse et lumineuse », emportée lors de la fête.

Reuven Morrison, immigré originaire de l’ex-Union soviétique et homme d’affaires engagé dans des œuvres caritatives, ainsi que Tibor Weitzen, 78 ans, tué en tentant de protéger une amie, comptent également parmi les morts.

Les autorités australiennes ont qualifié l’attaque de terroriste. Le Premier ministre Anthony Albanese a promis de combattre fermement l’antisémitisme, alors que la communauté juive du pays est plongée dans un deuil profond.