Attentat de Sydney : des témoins décrivent un "bain de sang"

Les survivants de l’attentat perpétré dimanche contre une célébration de Hanoucca à Bondi Beach, à Sydney, livrent des récits glaçants d’une scène de chaos et de violence extrême. L’attaque a fait au moins quinze morts et une quarantaine de blessés.

Parmi les victimes figure Arsen Ostrovsky, militant australo-israélien, récemment rentré d’Israël pour prendre la direction du bureau de Sydney de l’Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC). Blessé à la tête, il a été soigné sur place. « C’était le chaos total. Je voyais le sang couler, des gens touchés, des personnes tomber au sol », a-t-il raconté à une chaîne locale. « Ma seule préoccupation était de retrouver mes enfants, ma femme, ma famille. »

Présente sur les lieux, la communauté juive de Sydney — l’une des plus importantes d’Australie — était réunie pour la première soirée de Hanouka. Environ 1 000 personnes participaient à l’événement en bord de mer lorsqu’il a été pris pour cible.

Un aumônier juif des services d’urgence, Vlad, a décrit « un véritable bain de sang ». « J’ai vu des enfants tomber, des personnes âgées, des personnes handicapées. Il y avait du sang partout », a-t-il déclaré, ajoutant que certaines victimes sont décédées faute d’une prise en charge médicale suffisamment rapide. Il a également expliqué avoir protégé son fils de huit ans de son propre corps pendant la fusillade.

Parmi les morts figure le rabbin Eli Schlanger, émissaire du mouvement Habad à Bondi Beach depuis 18 ans et père de cinq enfants, dont un nourrisson de deux mois. « Il a été tué alors qu’il accomplissait le geste le plus simple et le plus bienveillant : rassembler sa communauté pour une fête », a écrit un proche. « Ce n’était pas un champ de bataille, mais une fête de Hanoucca. »