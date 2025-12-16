Attentat de Sydney : le ministre israélien Amichaï Chikli se recueille sur les lieux du massacre

Le ministre israélien de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, Amichaï Chikli, est arrivé mardi à Sydney pour une visite de solidarité à la suite de l’attaque terroriste qui a coûté la vie à quinze personnes lors d’un événement de Hanouka à Bondi Beach.

Dès son arrivée, le ministre a rencontré des responsables de la communauté juive locale. Ensemble, ils se sont rendus sur les lieux de l’attentat, où Amichaï Chikli a mis les tefillins et participé à une prière en mémoire des victimes et pour le rétablissement des blessés. Ce geste symbolique visait à marquer la solidarité d’Israël avec la communauté juive australienne, profondément choquée par l’attaque.

Au cours de sa visite éclair, le ministre doit se rendre dans plusieurs hôpitaux pour rencontrer les blessés, assister aux funérailles des victimes et présenter ses condoléances aux familles endeuillées. Des réunions avec des représentants communautaires sont également prévues, afin d’évaluer les besoins immédiats et d’aborder les questions de sécurité et de résilience face à la montée de l’antisémitisme.

Parallèlement, le ministère israélien de la Diaspora, en coordination avec l’Agence juive, a dépêché à Sydney une délégation de spécialistes du traumatisme et du soutien psychologique. Cette équipe est chargée d’apporter une assistance professionnelle aux membres de la communauté, en particulier aux proches des victimes et aux personnes directement exposées à l’attaque.