Attentat de Sydney : le Pakistan dénonce une campagne de désinformation en ligne

Le Pakistan a dénoncé mercredi ce qu’il qualifie de campagne coordonnée de désinformation numérique à la suite de l’attentat antisémite perpétré dimanche sur la plage de Bondi, à Sydney. Les autorités pakistanaises affirment que de fausses informations ont circulé en ligne, liant à tort le pays à la fusillade meurtrière qui a coûté la vie à 15 personnes lors d’une célébration de Hanouka.

Lors d’une conférence de presse à Islamabad, le ministre de l’Information, Attaullah Tarar, a accusé des « pays hostiles », citant notamment l’Inde, d’avoir propagé de fausses allégations selon lesquelles l’un des deux terroristes serait de nationalité pakistanaise. Il a assuré que le Pakistan condamnait fermement l’attaque et toute forme de violence antisémite.

Selon Tarar, les rumeurs ont émergé presque immédiatement après l’attentat, des publications sur les réseaux sociaux identifiant à tort l’un des suspects comme un ressortissant pakistanais nommé Naveed Akram. Ces affirmations auraient ensuite été reprises par certains médias sans vérification préalable.

Le ministre a précisé que les éléments établis par les autorités, y compris la police indienne, confirment que l’un des terroristes, Sajid Akram, était originaire d’Inde, tandis que son fils Naveed Akram, âgé de 24 ans et impliqué dans l’attaque, est né en Australie. La confusion serait liée à une homonymie avec un Pakistanais vivant à Sydney, sans aucun lien avec les faits.

Ce dernier a diffusé une vidéo pour démentir toute implication et appeler le public à ne pas l’associer à l’attentat. Attaullah Tarar a dénoncé une campagne « malveillante et organisée », affirmant que cet homme en était une victime directe.

Le ministre a exhorté les médias ayant relayé les informations erronées à présenter des excuses. Il a ajouté que le Pakistan n’avait pas encore décidé s’il engagerait des poursuites judiciaires.