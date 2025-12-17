Attentat de Sydney : les Philippines démentent toute base d’entraînement de l’État islamique

Les autorités philippines ont fermement rejeté toute implication du pays dans la préparation de l’attentat perpétré à Sydney, après la révélation que les deux auteurs de la fusillade de Bondi Beach avaient séjourné aux Philippines quelques semaines avant l’attaque.

Lors d’un point presse, la porte-parole du président Ferdinand Marcos Jr., Claire Castro, a dénoncé une « affirmation globale trompeuse » qualifiant les Philippines de « zone d’entraînement de l’État islamique ». S’appuyant sur un communiqué du Conseil de sécurité nationale, elle a assuré qu’aucun élément ne permet d’établir que le pays aurait servi de base à des activités terroristes. « Aucun rapport validé ne confirme que les personnes impliquées dans l’attaque de Bondi aient reçu une quelconque formation aux Philippines », a-t-elle déclaré.

Mardi, les services de l’immigration avaient confirmé que Sajid Akram et son fils Naveed, responsables de l’attaque ayant fait 15 morts et des dizaines de blessés lors d’une célébration de Hanoucca à Sydney, étaient entrés aux Philippines le 1er novembre. Ils se sont rendus dans la province méridionale de Davao, sur l’île de Mindanao, une région marquée par un passé d’insurrections islamistes.

Les autorités australiennes examinent la possibilité que les deux hommes aient rencontré des extrémistes au cours de ce séjour. L’armée philippine affirme toutefois que les groupes armés musulmans encore actifs à Mindanao ont été largement affaiblis depuis le siège de Marawi en 2017, un affrontement majeur entre forces gouvernementales et groupes affiliés à l’État islamique.

Selon la porte-parole militaire Francel Padilla, aucune opération terroriste d’envergure ni activité d’entraînement n’a été recensée dans la région depuis le début de l’année 2024.