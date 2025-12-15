Attentat de Sydney : qui était Dan Elkayam, le Français de 27 ans assassiné à Bondi Beach

Dan Elkayam, 27 ans, figure parmi les quinze victimes de l’attentat terroriste qui a frappé dimanche une célébration de Hanouka sur la plage de Bondi, à Sydney. La mort du jeune Français a été confirmée en début de soirée par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui a fait part de « l’immense tristesse » des autorités françaises face à ce drame. Le président Emmanuel Macron a également exprimé la « pleine solidarité de la Nation » à l’égard de sa famille et de ses proches.

Originaire du Bourget, en Seine-Saint-Denis, Dan Elkayam était de confession juive. Installé en Australie depuis décembre 2024, il travaillait comme analyste informatique à Sydney. Après des études secondaires en région parisienne, à Montreuil et Créteil, il avait obtenu en septembre 2022 un master en génie informatique, spécialisé dans les systèmes et réseaux. Sur son profil professionnel, il se décrivait comme « travailleur, motivé et persévérant », prêt à s’investir pleinement dans ses missions.

Très attaché à sa ville d’origine, il était le fils de commerçants connus au Bourget, où sa disparition a suscité une vive émotion. Le maire de la commune a annoncé l’organisation d’un temps de recueillement en sa mémoire, soulignant le caractère « sociable et apprécié » de la famille. Le président du Crif, Yonathan Arfi, s’est également entretenu avec les parents du jeune homme.

Passionné de voyages, Dan Elkayam partageait régulièrement sur les réseaux sociaux des images de ses séjours au Mexique, en Thaïlande, aux Philippines, au Japon ou encore en Nouvelle-Zélande. Amateur de football, qu’il avait pratiqué plusieurs années en club, il assistait fréquemment à des matchs en Australie.

Dimanche soir, il célébrait Hanouka avec la communauté juive locale lorsque des tireurs ont ouvert le feu, faisant au moins quinze morts et plus de quarante blessés. Sa disparition tragique incarne le visage d’une jeunesse brutalement fauchée par la violence antisémite.