Attentat de Sydney : une Israélienne échappe à la mort grâce à un simple retard

Un retard de quelques minutes a probablement sauvé la vie de Rina Cesana et de sa famille. Cette Israélienne de 55 ans, installée à Sydney, se rendait avec ses proches à une célébration de Hanouka sur la plage de Bondi lorsqu’un attentat antisémite a frappé le site. Coincés plus longtemps que prévu à la maison, puis ralentis par la recherche d’une place de stationnement, ils ont échappé de justesse au terroriste.

« Nous venions à peine de nous garer près du petit pont où se trouvait le terroriste », raconte-t-elle. Alors que tout semblait calme, des bruits secs ont retenti. « J’ai d’abord cru à des feux d’artifice. Bondi est très touristique, surtout avant Noël. » Quelques instants plus tard, la scène bascule. Trois jeunes femmes courent vers elle, paniquées. « Je ne comprenais toujours pas. Et puis ma fille a réalisé ce qui se passait. Elle s’est mise à crier : “Courez, ils nous tirent dessus !” »

En regardant vers le pont, Rina Cesana comprend l’ampleur du danger. « C’était irréel. Le terroriste ne tirait pas au hasard. Il avait un objectif clair : tuer des Juifs. » Si la famille n’avait pas été retardée, elle se serait trouvée au cœur de la célébration au moment de l’attaque.

Ils fuient en voiture et parviennent à s’éloigner. En chemin, ils prennent à bord deux jeunes filles pour les mettre à l’abri. « Dès que nous avons été en sécurité, j’ai prévenu nos proches en Israël, avant même qu’ils n’entendent parler de l’attentat. »

Depuis le 7 octobre, Rina Cesana décrit un climat de plus en plus hostile envers la communauté juive en Australie. Manifestations pro-palestiniennes hebdomadaires, intimidations, commerces juifs incendiés : « Je me sens beaucoup moins en sécurité qu’avant. »

Cette attaque a ravivé une conviction profonde. « Quand nous sommes sortis vivants de cette épreuve, j’ai eu une seule envie : rentrer en Israël. Au final, Israël reste le pays le plus sûr pour les Juifs. »