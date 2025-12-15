Australie : au moins 15 morts, dont un Israélien, dans une attaque terroriste lors d’une célébration de Hanouka

Au moins quinze personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lors d’une attaque armée visant une célébration de Hanoucca dimanche à Bondi Beach, à Sydney, la plus grande ville d’Australie. Parmi les victimes figure notamment un citoyen israélien, a confirmé le ministère israélien des Affaires étrangères.

Selon la police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, quarante personnes restent hospitalisées, dont deux policiers. Les autorités ont également annoncé la découverte de deux engins explosifs improvisés dans un véhicule lié au tireur décédé, renforçant la qualification de l’attaque comme acte terroriste.

Lors d’un point presse, le commissaire de police Mal Lanyon a indiqué que les assaillants étaient un père et son fils. Le père, âgé de 50 ans, est identifié comme l’auteur principal de la fusillade et figure parmi les morts. Son fils, Naveed Akram, 24 ans, a été blessé et se trouve hospitalisé sous surveillance policière. Les deux hommes avaient auparavant été décrits comme étant d’origine pakistanaise et libanaise.

Parmi les victimes figurent le rabbin Loubavitch Eli Schlanger, un survivant de la Shoah, Alex Kleytman, le ressortissant français Daniel Elkayam, plusieurs membres de la communauté juive locale, une fillette de dix ans prénommée Matilda, ainsi qu’un homme âgé de 78 ans, Tibor Weitzen. Le mouvement Habad a confirmé que plusieurs de ses émissaires ont également été blessés.

L’événement visé, « Hanoucca by the Sea », rassemblait près de 2 000 personnes venues allumer la première bougie de la fête. Les autorités australiennes ont promis une réponse policière massive, tandis que des responsables communautaires ont dénoncé une attaque contre les valeurs fondamentales du pays. Israël a dépêché sur place une délégation de l’organisation ZAKA, et les services de sécurité israéliens examinent une éventuelle implication iranienne.