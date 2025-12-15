Australie : colère de la communauté juive après l'attentat de Sydney, le ministre de l'Intérieur sifflé

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a réagi avec fermeté à l’attentat antisémite survenu à Bondi Beach, à Sydney, lors d’une interview accordée à Sky News Australia. Il a dénoncé ce qu’il considère comme un climat dangereux et croissant d’antisémitisme en Australie au cours des deux dernières années. « Regardez ce qui s’est passé ces deux dernières années en Australie : des synagogues incendiées, des drapeaux israéliens brûlés, de grandes manifestations avec des slogans comme "Mondialisons l’intifada !" », a-t-il déclaré. « Que signifie ce slogan ? Une intifada, c’est la tentative d’exterminer les Juifs en Israël. Mondialiser l’intifada, c’est donc assassiner des Juifs partout dans le monde. Et c’est précisément ce qui s’est passé hier à Sydney. »

Le ministre a également précisé qu’il avait alerté son homologue australien sur la gravité de ces appels à la haine : « J’ai dit hier au ministre australien des Affaires étrangères : ce genre de slogans ne relève pas de la liberté d’expression. Ils sont très dangereux et incitent fortement à la haine. Ils devraient être interdits. »

Cette mise en garde intervient dans un contexte de vives critiques adressées au gouvernement australien, accusé par certains représentants de la communauté juive de ne pas avoir pris suffisamment de mesures face à la montée de l’antisémitisme et aux manifestations pro-palestiniennes hostiles à Israël.

Ce lundi, le ministre australien de l’Intérieur, Tony Barak, et la sénatrice Mehreen Farooqui, députée du Parti vert et figure du mouvement pro-palestinien, se sont rendus sur les lieux du massacre pour rendre hommage aux victimes. À leur arrivée, ils ont été la cible de chants hostiles et de slogans tels que « Honte à vous ! » et « Vous avez du sang sur les mains ! », diffusés en direct par les médias locaux.

Depuis 2023, Farooqui s’était régulièrement illustrée par son soutien aux manifestations pro-palestiniennes et ses appels à des sanctions contre Israël. En 2024, elle avait déjà suscité la polémique après la publication d’une photo la montrant aux côtés de manifestants brandissant une pancarte représentant un drapeau israélien jeté à la poubelle.