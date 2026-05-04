Australie : des témoignages bouleversants à l’ouverture de l’enquête sur l’attaque antisémite de Bondi

La commission royale fédérale, le plus haut niveau d'enquête gouvernementale, a été convoquée pour enquêter sur les facteurs ayant conduit à l'attaque perpétrée par deux hommes armés contre des familles juives sur la plage la plus célèbre d'Australie en décembre.

Dès l'ouverture, la présidente de la commission, Virginia Bell, a alerté sur une augmentation marquée des actes antisémites dans le pays. « La recrudescence de l'antisémitisme enregistrée en Australie s'inscrit dans une tendance plus large dans les pays occidentaux et semble liée aux événements au Moyen-Orient », at-elle déclaré, évoquant un climat de tensions aggravées depuis l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas contre Israël.

Les audiences ont été marquées par des témoignages poignants de membres de la communauté juive de Sydney. Plusieurs intervenants ont décrit un sentiment d'insécurité croissant et une libération de la parole antisémite dans l'espace public. Selon des organisations communautaires, plus de 2 000 incidents antisémites ont été recensés en Australie dans l'année qui a suivi le début de la guerre à Gaza.

Parmi les témoignages les plus marquants figure celui de Sheina Gutnick, dont le père a été tué lors de l'attaque. Elle a évoqué un traumatisme profond et un changement durable dans la perception des lieux autrefois familiers. « Bondi occupe désormais une place très lourde dans le cœur de notre communauté », at-elle confié, rappelant que ses parents s'étaient rencontrés sur cette plage emblématique.

D'autres témoins, parfois sous couvert d'anonymat par crainte de représailles, ont évoqué des manifestations hostiles, des slogans antisémites et une série d'actes violents visant des synagogues et des commerces juifs, notamment à Sydney et Melbourne. Une intervenante a notamment décrit une scène où un groupe d'individus masqués avait encerclé une synagogue à Melbourne, obligeant à évacuer des fidèles.

L'enquête devra également examiner la réponse des autorités. Certains témoignages ont pointé du doigt une intervention jugée tardive des forces de l'ordre lors de plusieurs incidents liés à des tensions communautaires.

Dans cette affaire, Sajid Akram, 50 ans, suspecté d'être l'un des tireurs, a été abattu par la police lors de l'attaque. Son fils, Naveed Akram, 24 ans, a été inculpé de terrorisme et de 15 meurtres et reste détenu dans l'attente de son procès.

Les audiences doivent se poursuivre dans les prochaines semaines afin de faire toute la lumière sur cette attaque et de formuler des recommandations pour prévenir de nouvelles violences.