Australie : explosion du discours antisémite en ligne après l’attentat de Bondi

Les autorités israéliennes alertent sur une hausse spectaculaire du discours antisémite en Australie à la suite de l’attentat survenu sur la plage de Bondi, à Sydney, lors des célébrations de Hanouka. Selon des données publiées jeudi par le ministère israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme, le volume de contenus antisémites diffusés sur les réseaux sociaux a bondi de plusieurs centaines de pour cent dans les heures et les jours ayant suivi l’attaque, qui a fait 16 morts.

D’après ces chiffres, avant l’attentat, le nombre de mentions antisémites quotidiennes oscillait entre 2 700 et 3 300. Le jour même de l’attaque, ce chiffre est monté à environ 17 100 mentions, soit une augmentation d’environ 420 %. Le lendemain, un nouveau pic a été enregistré avec plus de 21 500 mentions, représentant une hausse d’environ 600 %. Même après un reflux progressif, le niveau du discours antisémite est resté cinq fois supérieur à celui observé avant l’événement.

Le ministère indique que cette montée de la haine en ligne s’est accompagnée d’incidents concrets sur le terrain, notamment des agressions verbales contre des étudiants juifs, des dégradations de biens et un sentiment d’insécurité accru au sein de la communauté juive australienne. Les autorités israéliennes disent travailler en coordination avec les responsables communautaires locaux afin de fournir alertes, analyses et soutien aux institutions éducatives.

Le ministre de la Diaspora, Amichaï Chikli, a estimé que ces chiffres « illustrent la profondeur du phénomène antisémite en Australie », dénonçant une incitation en ligne qui, selon lui, alimente un climat de menace réel.

Parallèlement, des centaines de personnes ont accompagné à sa dernière demeure Dan David Elkayam, 27 ans, l’une des victimes de l’attentat. Lors des funérailles, plusieurs hommages ont salué son courage, rappelant qu’au cœur du chaos, il aurait tenté de protéger une fillette de dix ans, incarnant, selon ses proches, « un acte de bravoure et d’humanité absolue ».