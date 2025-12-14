Australie : au moins dix morts et de nombreux blessés dans une attaque à l'arme à feu lors d'une fête de Hanoucca à Sydney

Au moins dix personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans une attaque à l'arme à feu qui a eu lieu dimanche lors d'une fête de Hanoucca organisée par le mouvement Habad à Bondi Beach, à Sydney, en Australie. L'un des émissaires du mouvement figure parmi les victimes. "C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que le rabbin Eli Schlanger, émissaire du Rabbi à Bondi Beach, en Australie, figure parmi les victimes de l'attentat terroriste indescriptible perpétré lors d'un événement de Hanoucca organisé par le mouvement Habad", a annoncé le mouvement Habad-Loubavitch.

Des images captées sur place montrent deux personnes vêtues de noir ouvrant le feu sur la plage. L'un des deux tireurs aurait également été tué. Une source au sein de la police de Nouvelle-Galles du Sud a confirmé que l'un des terroristes était un homme d'origine pakistanaise. Une équipe de démineurs serait par ailleurs à l'œuvre pour neutraliser un engin explosif trouvé dans l'un des véhicules à proximité du lieu de l'attaque.

Environ 2 000 personnes participaient à l'évènement, selon un responsable de la communauté juive, où plus de cinquante coups de feu auraient été entendus selon des témoins présents sur les lieux.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a réagi sans mentionner qu'il s'agissait d'un événement antisémite : "Les images de Bondi sont choquantes et troublantes. La police et les services d'urgence sont sur place et s'apprêtent à sauver des vies. Mes pensées vont à toutes les personnes touchées".

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déclaré : "Je suis choqué par la fusillade meurtrière qui a eu lieu lors d'un événement de Hanoukka à Sydney, en Australie. Ce sont les conséquences de la montée de l'antisémitisme dans les rues australiennes ces deux dernières années, avec les slogans antisémites et incendiaires 'Mondialiser l'Intifada' qui se sont concrétisés aujourd'hui. Le gouvernement australien, qui a reçu d'innombrables signaux avant-coureurs, doit se ressaisir !".

https://x.com/i/web/status/2000114709509665273 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le président israélien Isaac Herzog a exprimé sa vive émotion après l'attaque antisémite. S’exprimant à la résidence présidentielle à Jérusalem lors d’un événement honorant des immigrants pour leurs réalisations exceptionnelles, Isaac Herzog a déclaré que des "terroristes ignobles" avaient attaqué des Juifs réunis pour allumer la première bougie de Hanoucca. Il a adressé ses pensées aux victimes et à leurs familles, affirmant que "le cœur de toute la nation d’Israël bat à l’unisson" avec celui de la communauté juive australienne.

https://x.com/i/web/status/2000121859526824327 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le président a indiqué que les prières d’Israël accompagnaient les blessés et les familles endeuillées, ajoutant que le pays envoyait "sa force et sa solidarité depuis Jérusalem". Isaac Herzog a enfin appelé les autorités australiennes à agir fermement contre ce qu’il a qualifié de "vague massive d’antisémitisme" touchant la société australienne, soulignant que de tels avertissements avaient déjà été adressés à plusieurs reprises au gouvernement de Canberra.

Le ministère israélien des Affaires de la Diaspora a quant à lui indiqué être en contact permanent avec les dirigeants de la communauté juive australienne.