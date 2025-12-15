Australie : la déléguée contre l’antisémitisme alerte sur une haine "installée depuis des années"

L'émissaire du gouvernement australien pour la lutte contre l'antisémitisme,, Jillian Segal, a estimé que la haine antijuive s’était « infiltrée dans la société depuis de nombreuses années », sans que les autorités n’y répondent avec suffisamment de fermeté. Elle s’exprimait sur la chaîne publique ABC, quelques jours après la fusillade ayant visé une célébration de Hanouka à Bondi Beach, à Sydney.

Selon Jillian Segal, cette attaque ne constitue pas seulement une agression contre la communauté juive, mais « une attaque contre l’Australie tout entière ». « Lorsqu’un groupe est pris pour cible en raison de son identité, ce sont les valeurs fondamentales de la société qui sont attaquées », a-t-elle déclaré.

Nommée en 2024 première envoyée australienne spécifiquement chargée de combattre l’antisémitisme, Jillian Segal avait été désignée à la suite d’une série d’incidents violents survenus à Sydney et Melbourne après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi à Gaza. Depuis, elle n’a cessé de mettre en garde contre une recrudescence inquiétante des actes antijuifs dans le pays.

Dès le mois de juillet, elle dénonçait déjà une multiplication des violences. « Nous avons vu des voitures incendiées, des synagogues brûlées, des Juifs harcelés et agressés individuellement. C’est totalement inacceptable », affirmait-elle. « Ce ne sont pas des faits isolés, mais les éléments d’un schéma plus large d’intimidation et de violence, qui fait que de nombreux Juifs australiens ne se sentent plus en sécurité. »

Dans un rapport de seize pages remis aux autorités, Jillian Segal formule une série de recommandations visant à endiguer ce phénomène. Elle appelle notamment à un durcissement des lois contre les crimes de haine et l’intimidation, à un renforcement de l’enseignement de la Shoah et de l’histoire du racisme, ainsi qu’à une plus grande responsabilisation des universités face aux actes et discours antisémites sur leurs campus.

Pour la déléguée, la lutte contre l’antisémitisme exige une réponse globale, durable et sans ambiguïté de l’ensemble des institutions australiennes.