Australie : le gouvernement annonce un durcissement des lois sur les armes après le massacre de Bondi Beach

L’Australie s’apprête à renforcer sa législation sur les armes à feu à la suite de la fusillade de Bondi Beach, à Sydney, la plus meurtrière qu’ait connue le pays depuis près de trente ans. Quinze personnes ont été tuées lors de cette attaque visant une célébration juive, attribuée par la police à un duo père-fils.

Bien que l’Australie dispose déjà de l’un des cadres législatifs les plus stricts au monde en matière de contrôle des armes, le drame a mis en lumière certaines failles du système. Selon les autorités, le principal suspect détenait un permis de port d’armes depuis 2015 et possédait légalement six armes à feu enregistrées.

Le Premier ministre Anthony Albanese a indiqué que son cabinet avait convenu de renforcer les lois existantes et d’avancer vers la création d’un registre national des armes à feu. Ce dispositif viserait à mieux encadrer le nombre d’armes autorisées par licence, la durée de validité des permis et les types d’armes légalement détenues.

« Les circonstances de vie peuvent évoluer. Des individus peuvent se radicaliser avec le temps. Les licences ne doivent pas être accordées à perpétuité », a déclaré le chef du gouvernement. Parmi les pistes envisagées figurent la limitation des permis à durée indéterminée, un plafonnement du nombre d’armes par personne, ainsi qu’un encadrement plus strict des modifications apportées aux armes.

Le gouvernement envisage également de restreindre l’octroi de permis aux seuls citoyens australiens. Ces annonces interviennent alors que le pays est plongé dans le deuil et que la société australienne s’interroge sur l’équilibre entre sécurité publique et cadre légal existant.

Anthony Albanese a assuré que ces réformes seraient menées en concertation avec les États et territoires, afin de prévenir toute répétition d’une tragédie similaire et de renforcer