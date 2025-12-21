Australie : un homme arrêté après des menaces antisémites à bord d’un vol vers Sydney

La police fédérale australienne a interpellé un homme soupçonné d’avoir proféré des menaces antisémites violentes à l’encontre d’un passager juif lors d’un vol international à destination de Sydney. Les faits se seraient produits à bord d’un avion reliant Bali, en Indonésie, à l’Australie.

Selon Australian Federal Police, le suspect, âgé de 19 ans, a été arrêté mercredi à son arrivée à l’aéroport international de Sydney. Il est accusé d’avoir tenu des propos antisémites et d’avoir effectué des gestes de menace exprimant une intention de violence à l’encontre de la victime présumée.

Les autorités indiquent que l’homme savait que la personne visée appartenait à la communauté juive, qualifiant l’incident de crime à caractère antisémite. L’intervention policière a eu lieu immédiatement après l’atterrissage de l’appareil, à la suite d’un signalement.

Le suspect, originaire de Condell Park, une banlieue de l’ouest de Sydney, a été inculpé pour « menace de recours à la force ou à la violence à l’encontre de membres d’un groupe », une infraction prévue par le code pénal australien. Ce chef d’accusation est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. La police a précisé que la remise en liberté sous caution lui avait été refusée.

Dans un communiqué, la police fédérale a tenu à rassurer la population, affirmant qu’il n’existe « aucune menace actuelle ou imminente pour la communauté ». L’enquête se poursuit afin d’établir précisément les circonstances de l’incident et d’évaluer les éléments recueillis à bord de l’avion.

Cette arrestation intervient dans un contexte de recrudescence des actes et discours antisémites en Australie, comme dans plusieurs pays occidentaux, poussant les autorités à renforcer leur vigilance face aux infractions motivées par la haine.