Bangkok : un incendie dans un bar fait au moins 27 morts et 63 blessés

Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans un bar-restaurant situé en périphérie de Bangkok, faisant au moins 27 morts et 63 blessés, selon les autorités thaïlandaises.

https://x.com/i/web/status/2076377474162729006 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul, présent sur les lieux, a déclaré : «Vingt-sept corps ont été sortis, des corps sans vie. Certains (blessés) ont été transportés à l’hôpital.»

D'après les premiers témoignages recueillis par les secours, le feu aurait débuté après «de la fumée s’échappant d’un disjoncteur près de la scène, puis une coupure de courant et une explosion», a expliqué le chef du gouvernement.

Selon Anutin Charnvirakul, «La plupart des victimes ont couru vers le fond, vers des toilettes sans issue. C’était peut-être dû à la panique car il y avait du feu et de la fumée.» Il a également précisé que «La fumée a rapidement envahi les lieux», compliquant l'évacuation des clients.

Les nombreux blessés ont été transférés vers plusieurs hôpitaux de la capitale pour y recevoir des soins.

La police thaïlandaise a annoncé, dans la nuit de dimanche à lundi, que l'incendie avait été «maîtrisé». Un important périmètre de sécurité a été établi autour de l'établissement tandis qu'une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes du sinistre.