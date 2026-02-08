Chine : un "cochon volant" provoque une panne d’électricité dans un village entier

Un incident aussi insolite que spectaculaire a privé un village du sud-est de la Chine d’électricité pendant plus de dix heures. Des agriculteurs ont tenté de transporter un cochon à l’aide d’un drone, provoquant accidentellement une coupure massive après que l’animal a percuté une ligne à haute tension.

Les faits se sont produits le 24 janvier dans une zone rurale montagneuse de la province du Sichuan. Des habitants du village prévoyaient d’acheminer plus d’une dizaine de cochons vers un site d’abattage situé en contrebas. En raison du relief escarpé et de l’impossibilité d’utiliser des véhicules traditionnels, ils ont choisi d’avoir recours à un drone de grande taille pour descendre les animaux un à un.

Mais les conditions météorologiques défavorables et la faible visibilité ont compliqué l’opération. Selon les médias locaux, le premier cochon transporté s’est retrouvé coincé dans des câbles électriques alors qu’il était hissé, provoquant une interruption immédiate de l’alimentation électrique dans tout le village. Malgré plusieurs tentatives pour libérer l’animal, la situation n’a pu être résolue qu’après l’intervention des services compétents.

https://x.com/i/web/status/2020082680499487093 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La compagnie locale d’électricité a indiqué que la panne avait duré environ dix heures. Douze techniciens ont été mobilisés pour effectuer des réparations d’urgence sur la ligne endommagée. Le coût des travaux est estimé à près de 10 000 yuans, soit environ 1 400 dollars américains.

Le drone utilisé pesait environ 125 kilos, tandis que l’animal transporté atteignait près de 90 kilos. Selon l’agriculteur à l’origine de l’opération, identifié par la presse chinoise sous le nom de M. Yang, cette méthode permettait de réduire considérablement le temps de transport, passant d’une vingtaine de minutes à une seule minute.

Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour déterminer les responsabilités exactes de cet incident, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux chinois, donnant un sens très concret à l’expression « quand les cochons voleront ».