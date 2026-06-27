Corée du Sud : des avions chinois et russes dans la zone de défense aérienne

La Corée du Sud a annoncé samedi avoir fait décoller des avions de chasse après l'entrée de plus de dix appareils militaires chinois et russes dans sa zone d'identification de défense aérienne (KADIZ). Les autorités sud-coréennes précisent toutefois qu'aucun de ces avions n'a violé l'espace aérien national.

Selon l'état-major interarmées à Séoul, les appareils chinois et russes sont entrés puis sortis de la KADIZ au-dessus de la mer du Japon et au sud de la péninsule coréenne.

«L'armée sud-coréenne a détecté les appareils chinois et russes avant leur entrée dans la zone et a déployé des avions de chasse de l'armée de l'air pour parer à toute éventualité», a indiqué l'état-major dans un communiqué, sans fournir davantage de précisions sur la nature de la mission des aéronefs.

La zone d'identification de défense aérienne ne correspond pas à un espace aérien souverain, mais constitue un périmètre de surveillance dans lequel les aéronefs sont invités à s'identifier afin d'éviter tout incident militaire.

Ces incursions interviennent dans un contexte de coopération militaire renforcée entre Pékin et Moscou, qui multiplient les patrouilles conjointes dans la région. Elles illustrent également les tensions persistantes en Asie du Nord-Est, où Séoul demeure particulièrement vigilante face aux mouvements des forces armées chinoises et russes à proximité de son territoire.