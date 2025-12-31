De Sydney à Auckland, le monde entre dans 2026 entre recueillement et festivités

La planète a commencé, ce mercredi, à accueillir la nouvelle année. Les pays d’Océanie ont été les premiers à basculer en 2026, bien avant Israël et l’Europe. Les îles du Pacifique Sud ont ouvert le bal : Kiribati a franchi le cap de la nouvelle année à midi, heure israélienne, suivie une heure plus tard par Tonga, Samoa et la Nouvelle-Zélande.

En Sydney, les célébrations ont été marquées par une forte charge émotionnelle. Deux semaines après l’attentat meurtrier survenu à Bondi Beach, qui a coûté la vie à 15 membres de la communauté juive, les autorités ont interrompu les festivités à 23 heures pour observer une minute de silence. Le célèbre Harbour Bridge s’est illuminé de blanc, symbole de paix, tandis qu’une hanoukia y était projetée. Un spectaculaire feu d’artifice avait néanmoins été tiré plus tôt depuis le port, sous haute sécurité.

La police australienne a déployé près de 3 000 agents armés dans ce qui est décrit comme le plus vaste dispositif sécuritaire jamais mis en place pour le Nouvel An à Sydney. Malgré cette présence renforcée, les autorités ont assuré qu’aucune menace concrète ne pesait sur les célébrations. Les services d’urgence se sont toutefois préparés à une nuit intense, marquée par des incidents liés à l’alcool, aux stupéfiants et aux feux d’artifice.

En Auckland, la population a accueilli 2026 par un impressionnant spectacle pyrotechnique lancé depuis la Sky Tower, le plus haut bâtiment du pays. Malgré la pluie, des milliers de personnes ont assisté à ce show de cinq minutes, comprenant plus de 3 500 feux tirés à différents niveaux de la tour. Plusieurs événements communautaires ont néanmoins été annulés ailleurs dans l’île du Nord en raison des conditions météorologiques.

À travers le monde, la nouvelle année débute ainsi entre hommages, vigilance et espoir.