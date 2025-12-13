Émeutes en Inde après une brève apparition de Lionel Messi

La venue de Lionel Messi en Inde a tourné au chaos samedi matin à Calcutta, où des supporters furieux ont envahi et saccagé le stade Salt Lake après une apparition jugée beaucoup trop brève de la star argentine. Selon les médias locaux, Messi n’est resté sur place que moins d’une demi-heure, sans offrir aux milliers de fans présents la possibilité de l’apercevoir de près.

https://x.com/i/web/status/1999741287906554321 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de supporters en colère lançant des objets, brisant des sièges et forçant des barrières de sécurité à l’intérieur de l’enceinte sportive. La situation a rapidement dégénéré, obligeant les forces de l’ordre à intervenir pour rétablir le calme. Aucun blessé grave n’a été signalé, mais les dégâts matériels sont importants.

La frustration était d’autant plus vive que les spectateurs avaient payé des sommes élevées pour assister à l’événement, entre 3 500 et 14 000 roupies (environ 40 à 160 euros). Beaucoup affirmaient être venus exclusivement pour voir Lionel Messi, sans avoir finalement accès à la star du football mondial.

L’incident a pris une tournure politique. Le parti nationaliste BJP a accusé les autorités locales, dirigées par le Trinamool Congress, d’« incompétence flagrante » dans l’organisation et la gestion de la sécurité, à quelques mois d’échéances électorales importantes dans l’État du Bengale occidental.

Face à l’ampleur de la polémique, la cheffe du gouvernement régional, Mamata Banerjee, a présenté des excuses publiques à Lionel Messi ainsi qu’aux supporters. Se disant « profondément choquée » par ce qu’elle a qualifié de « gestion défaillante », elle a annoncé la mise en place d’une commission d’enquête afin d’établir les responsabilités et d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent.