En Thaïlande une école clandestine liée à un couple iranien abritait des dizaines d’enfants israéliens

Une école illégale en Thaïlande a fait l’objet d’un raid de la police ce vendredi. Les autorités y ont découvert 89 enfants israéliens inscrits.

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Raid de la police thaïlandaise dans une école illégale accueillant des dizaines d’enfants israéliens
Raid de la police thaïlandaise dans une école illégale accueillant des dizaines d’enfants israéliensCapture d'écran X

L'école illégale, identifiée comme l'Arki Kid School, était gérée par un couple iranien ainsi qu'une femme thaïlandaise. Les trois responsables ont été arrêtés puis inculpés.&amp;nbsp;Les autorités ont identifié les responsables comme étant le couple iranien Aidin et Ndin Kishipoor, 45 ans, ainsi que la citoyenne thaïlandaise Prathumthip Yu-in, 61 ans.

https://x.com/i/web/status/2050671332212326865

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L'établissement était seulement autorisé à accueillir 18 enfants âgés de deux à cinq ans. En réalité, il recevait 89 enfants israéliens âgés de deux à douze ans. D'après le rapport, l'école employait 40 travailleurs originaires du Myanmar ainsi que 12 personnes d'autres nationalités.

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