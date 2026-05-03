En Thaïlande une école clandestine liée à un couple iranien abritait des dizaines d’enfants israéliens

L'école illégale, identifiée comme l'Arki Kid School, était gérée par un couple iranien ainsi qu'une femme thaïlandaise. Les trois responsables ont été arrêtés puis inculpés.&nbsp;Les autorités ont identifié les responsables comme étant le couple iranien Aidin et Ndin Kishipoor, 45 ans, ainsi que la citoyenne thaïlandaise Prathumthip Yu-in, 61 ans.

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L'établissement était seulement autorisé à accueillir 18 enfants âgés de deux à cinq ans. En réalité, il recevait 89 enfants israéliens âgés de deux à douze ans. D'après le rapport, l'école employait 40 travailleurs originaires du Myanmar ainsi que 12 personnes d'autres nationalités.